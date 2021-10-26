«الشباب والرياضة»: مصر جاهزة لاستضافة «أمم أفريقيا» حال سحبها من الكاميرون

كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة، موقف مصر من استضافة كأس الأمم الأفريقية 2022، حال سحبها من الكاميرون، وذلك بعد البيان الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، أمس.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «مصر جاهزة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وفي موعدها المحدد له يناير 2022، حال اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرارا بسحبها من الكاميرون».

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