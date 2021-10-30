«The Banker» تصنِّف «فيصل الإسلامي» البنك الأفضل أداءً على مستوى القارة الأفريقية

نجح بنك فيصل الإسلامى المصرى فى تسجيل إنجاز فريد رغم الظروف والتحديات التى فرضتها جائحة كورونا بتربُّعه على عرش البنوك الأفريقية وفوزه بالمرتبة الأولى فى قائمة أفضل 100 بنك أفريقى أداءً خلال العام المالى الحالى، وذلك وفقاً لتصنيف مجلة «The Banker» البريطانية فى عدد أكتوبر 2021م، حيث اعتمدت المجلة فى تكوين قائمة المائة بنك على الشريحة الأولى من رأس المال، واستند التقييم على ثمانية مؤشرات رئيسية تحوى العديد من معدلات النمو والنسب المالية، تتمثل فى: النمو والربحية والكفاءة التشغيلية والسيولة وجودة الأصول والسلامة المالية والرافعة المالية والعائد على الأصول المرجّحة بأوزان المخاطر.

وحول التصنيف الصادر عن المجلة ونتائج البنك فى ضوء تقرير «البانكر»، أشار عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل، إلى نجاح البنك فى تصدُّر قائمة البنوك الأفريقية لعام 2021م، صاعداً من المركز الثالث فى تصنيف المجلة العام السابق بما يُعد تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات.

وأكد على كفاءة استراتيجية البنك وقدرته على التكيف مع تحديات السوق التى فرضتها جائحة كورونا بما أسهم فى استدامة مسيرة التقدم والنمو التى بدأها منذ سنوات، مستنداً فى ذلك إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة للعمل المصرفى وأفضل الممارسات المصرفية إلى جانب التزامه بالمسئولية المجتمعية تجاه المجتمع والبيئة التى يعمل بها. وأشاد بالدور الفعّال للبنك المركزى المصرى فى توفير بيئة عمل صحية مكنت البنوك من مواصلة النمو وتجاوز التداعيات السلبية المصاحبة لجائحة كورونا «Covid-19».