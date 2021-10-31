النيابة العامة: نحقق في إعياء 47 شخصا بأحد فنادق الغردقة

قالت النيابة العامة، إنها تباشر التحقيقات في إعياء سبعة وأربعين شخصا بأحد فنادق مدينة الغردقة، حيث تلقت النيابة بلاغا أمس السبت، بإعياء 14 شخصا مقيمين بفندق بالغردقة، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك، ونقلهم للمستشفى، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها قبل قليل، أنها انتقلت لإجراء معاينة مقر الفندق، وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة، حيث شجبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ، وثلاجات التجميد، وأماكن التجهيز ومن الأطعمة، ومصادر المياه المختلفة لفحصها، وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها، وتبين للنيابة العامة أثناء المعاينة، إعياء 33 آخرين، وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

النيابة العامة تأمر بأخذ عينات من المصابين لفحصها

وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين، إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق، ومنهم من تماثل للشفاء، وآخرون مازالوا تحت الملاحظة العلاجية، وكلفت النيابة العامة لجنة الطب الوقائي، بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، وسألت بعض نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء.

واستجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به، فيما نسب إليهم من اتهامات فأنكروا، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحجزهم، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة.

إغلاق الفندق وإيقاف مديره 3 أشهر

وورد للنيابة العامة، قرارا إداريا أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بتاريخ اليوم، بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة، وتعريض حياة النزلاء للخطر، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات، وجار استكمال التحقيقات.