«موهوبين القليوبية» تطلق وحدات بحثية للتعلم الذكي والتطوير بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استحداث 24 وحدة بحثية على مستوى مدارس المحافظة والإدارات التعليمية تختص بالبحث العلمي والتعلم الذكي والتطوير ورعاية الفائقين والمتميزين والمخترعين، انطلاقآ من اهتمام الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بطلاب البحث العلمي والمخترعين، حيث كلف إدارة الموهوبين والتعلم الذكي برئاسة أشرف محمود، بإنشاء الوحدات الجديدة كنواة لمبادرة تشمل مدارس المحافظة في حال نجاح التجربة.

بدء التطبيق التجريبي لمبادرة الوحدات البحثية بمدارس القليوبية

أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في تصريحات صحفية لـ «الوطن»، أن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، تقدمت بمشروع إنشاء الوحدات البحثية على مستوى المحافظة، بواقع مدرستين في كل إدارة تعليمية.

وأكد أنه جرى اختيار 24 مدرسة على مستوى 12 إدارة تعليمية، بجانب قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة، وتكليف بعض مدرسى العلوم والرياضيات المحبين للعمل باستقبال الطلاب ومناقشاتهم فى البحوث والاختراعات والابتكارات والمواهب المختلفة، للاستفادة منها وتنفيذها على أرض الواقع، وتطويرها عمليا وعلميا، والتنسيق مع فريق من أساتذة الجامعات المختصين في المجالات المختلفة الطبية والعلمية والتربوية بقيادة الدكتور إبراهيم راجع، الأستاذ بكلية الطب جامعة بنها ومدير إدارة الأزمات والكوراث بالجامعة، وعدد من هيئة تدريس كليات العلوم والهندسة، لبيان مدى أهمية البحث العلمى أو الاختراع وتوجيه المخترع لكيفية الحصول على براءة الاختراع وتطوير وتفعيل إبتكاره واكتشافه العلمي.

وكيل تعليم القليوبية: المبادرة تساعد على منح الثقة للطلاب الموهوبين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الوحدات الجديدة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالدفع بهؤلاء الطلاب إلى الأمام وتوفير كل الدعم والإمكانيات لهم باعتبارهم نواة للنهوض بالوطن الغالى، ومنح الثقة لتنشئة طالب مبدع متميز قادر على تحديات المستقبل.

وأشار أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي لـ «الوطن»، أن فكرة الوحدات البحثية تعد نقلة نوعية لطلاب البحث العلمى والاخترعات من خلال ربطهم بالمختصين من أساتذة جامعة بنها لمساعدتهم ووضعهم على الطريق الصحيح، واستثمار أفكارهم على أرض الواقع والحصول على براءات الإختراع، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة والقيادات تقدم كل الدعم لإنجاح العملية التعلمية.