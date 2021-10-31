5 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في فصل الخريف

خلال فصل الخريف تنشط حركة الرياح المحملة بالأتربة، واضطراب الملاحة، واضطراب حالة الطقس، ما يؤثر على مرضى الجيوب الأنفية، الذي يؤدى إلى ضيق التنفس ومشكلات صحية، ويجب اتباع بعض النصائح، حتى يمكنهم التعامل مع الحالة بشكل صحيح.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للجمهور والمتابعين في التقرير التالي، أهم نصائح الهيئة العامة لـ الأرصاد، والأطباء، للتعامل مع مرضى الجيوب الأنفية خلال فصل الخريف.

نصائح الأرصاد في التعامل مع فصل الخريف

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد، فإن خلال تلك الفترة تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتصل إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، وهو من الظواهر الطبيعية خلال فصل الخريف.

ووضعت الهيئة بعض النصائح لمساعدة الأشخاص مرضى الجيوب الأنفية، على تجنب الحساسية خلال فصل الخريف من خلال الآتي:

يجب متابعة النشرة الجوية، لمعرفة أوقات انتشار الرياح المحملة بالأتربة والأيام الطبيعية.

إذا لم يكن هناك داعٍ للخروج من المنزل، فلا يُنصح بالخروج، كما يجب أن تحافظ على نظافة المكان الذي تتواجد فيه.

تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ويفضل حينها استخدام الكمامات الطبية.

الابتعاد عن الأتربة وغلق النوافذ والأبواب جيدا.

الإكثار من شرب المياه، وتناول المشروبات الدافئة، وتجنب تناول الكافيين.

محاولة تقليل التعامل مع المصابين بنزلات البرد.

الامتناع عن التدخين تمامًا، لأن الدخان يزيد من حساسية الجيوب الأنفية.

العمل على تعزيز المناعة، من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج، التي تقوي الجسم وتحمي من نزلات الإنفلونزا والبرد.

نصائح طبية لمرضى الجيوب الأنفية

وبحسب الدكتور محمد عبد الحفيظ، أستاذ الحساسية وأمراض المناعة بكلية طب جامعة عين شمس، إن اضطراب الجيوب الأنفية هو عبارة عن وهو عبارة عن التهاب الغشاء المبطن للأنف، مما يؤدى إلي ألم عند التنفس بسبب انسداد مجرى الهواء، ويؤدى لظهور عدد من الأعراض الأخرى، مثل تورم المنطقة المحيطة بالعين، وألم شديد، وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم، واضطراب حاسة التذوق والشم، ورائحة الفم الكريهة.

وينصح المرضى، بتناول أدوية مضادات الهيستامين، التي تعتبر من أهم الأدوية لمرضى الجيوب الأنفية، لكن يجب استشارة الطبيب قبل الحصول على هذا الدواء.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والحارة، لأنها تهيج الغشاء المبطن للأنف، الأمر الذي يسبب اضطراب التنفس.

بعض الأطعمة تسبب زيادة مستوى الحساسية، مثل البيض والموز، الأمر الذي يختلف من شخص لآخر.

التراب المنتشر في الجو، يزيد من حالة الحساسية، لذلك أنت بحاجة إلى تنظيف الأنف بالمناديل القطنية طوال الوقت.

غسيل الوجه واليدين على مدار اليوم يحمي من تهيج الأنف، لمرضى الجيوب الأنفية.