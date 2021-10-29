«الأرصاد» تناشد المواطنين متابعة النشرات: بدأنا النصف الثاني من الخريف

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الحادة والسريعة من طبيعة فصل الخريف، حيث يكون كل يوم مختلفا عن الآخر وبالتالي ينصح بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لأن الجو ينتقل من حر الصيف إلى برودة الشتاء والعكس بشكل مستمر.

شبورة مائية على الطرق

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن النصف الثاني من فصل الخريف بدأ وفيه تزيد التقلبات الجوية: «شعرنا بانخفاض درجات الحرارة طوال الأسابيع الماضية، وأمس وأول أمس حدث ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، ومع انخفاض درجات الحرارة الصغرى أثناء فترات الليل يشعرنا بالبرودة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة وهو ما يؤدي إلى ظهور الشبورة المائية التي تكون كثيفة على بعض الطرق أحيانا».

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة تعتبر ما بين متوسطة إلى كثيفة على بعض المناطق وبخاصة الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ووسط سيناء وبعض مناطق محافظات مدن القناة مثل الإسماعيلية والسويس.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت إيمان شاكر، إلى أن فرص سقوط الأمطار المتوقعة، اليوم الجمعة، ستكون على السواحل الشمالية للبلاد مثل السلوم ومطروح والإسكندرية وبعض مناطق محافظات الدلتا مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، حيث ستكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا، مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى والدلتا، لكن السبت والأحد، سيشهدا زيادة في هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وفرص سقوط أمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وكلها ما بين خفيفة إلى متوسطة لن تؤثر على النشاط اليومي، وستكون السواحل الشمالية أكثر مناطق الجمهورية تأثرا بالأمطار الرعدية.