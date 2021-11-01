قبل احتفال صناعه بالعرض الخاص.. التفاصيل الكاملة لفيلم «فرق خبرة»

يحتفل أبطال وصُنّاع فيلم «فرق خبرة»، بالعرض الخاص للعمل، مساء اليوم، داخل أحد دور السينما بمصر الجديدة، حيث يُعد الفيلم آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، قبل وفاتها في شهر أغسطس الماضي.

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن فيلم «فرق خبرة»، خلال السطور التالية:

أبطال فيلم فرق خبرة

- فيلم فرق خبرة، من بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود البزاوي، ودلال عبدالعزيز، وطه دسوقي.

- الفيلم يُعد البطولة المطلقة الأولى لـ محمد الشرنوبي، في عالم السينما.

- فرق خبرة، من تأليف وإخراج شريف نجيب، وإنتاج شركة «فيلم كلينك» للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

- الفيلم يُعد التجربة الأولى للكاتب شريف نجيب، في عالم الإخراج.

- قررت الشركة المُنتجة طرح الفيلم في السينمات اعتبارًا من يوم الأربعاء المُقبل.

تفاصيل أغنية فرق خبرة لـ عفروتو

- اختارت الشركة المُنتجة، مغني الراب عفروتو، لتقديم الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل نفس الاسم «فرق خبرة».

- حققت أغنية فرق خبرة، أكثر من 650 ألف مُشاهدة، في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، وتصدرت تريند موقع يوتيوب.

تفاصيل وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بفيروس كورونا

يذكر أنّ الفنانة دلال عبدالعزيز، رحلت يوم 7 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 61 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إذ تدهورت حالتها خلال 4 شهور تقريبًا إثر إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.