محمد الشرنوبي: يحيى الفخراني يتعامل معي كأني ممثل كبير في العمل

أعرب محمد الشرنوبي عن سعادته الكبيرة للعمل مع الفنان الكبير يحيى الفخراني بمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، والتي تم افتتاحها بالأمس بمكتبة الإسكندرية، تحت شعار «كامل العدد» في أولى ليالي عرضها، وقبل عرضها بثلاثة أيام في القاهرة، موضحا أن العمل له حالة خاصة ومعزة خاصة بداخله لأنه من بطولة يحيى الفخراني والوقوف بجانبه يعني الكثير وأنه من المحظوظين لأنه يعمل مع الكبار في أعماله، وفقا لقوله.

محمد الشرنوبي ويحيى الفخراني

وعن الأشياء التي تعلمها الشرنوبي من الفخراني، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تعلم الكثير منه على المستوى الشخصي وقال إنه في فترة البروفات الالتزام والمسؤولية وليس فقط الالتزام بالنص أو بمواعيد البروفات ولكن الالتزام في كل شيء بالإضافة إلى احترام الجميع وعدم التقليل من أي شخص، وقال إن يحيى الفخراني يتعامل معه ومع كارمن سليمان بتواضع كبير للغاية ويتعامل معهم أنهم فنانون كبار بالرغم من أن الفارق العمري كبير والعطاء الفني كبير للغاية.

الشرنوبي خليفة في ياما في الجراب يا حاوي

وبخصوص العمل فقال الشرنوبي إنه يجسد دور الخليفة الصغير في العمر الذي يأتي بعد خراب المملكة بأكملها ويحاول الصلح، وقال إنه يغني العديد من الأغاني منها المنفردة ومنها مع كارمن سليمان، أما عن العرض في الإسكندرية فقال أن جمهور الإسكندرية وشعب الإسكندرية من الجماهير التي تحب الفن وتتذوقه دائما.

أما عن الفرق بين الصعود على المسرح للغناء والصعود على المسرح للتمثيل فقال إنه لا يوجد فرق كبير فالاثنان مهمتهما إسعاد وإمتاع الجمهور، وأضاف الشرنوبي أن تفاعل الجمهور من أفضل الأشياء التي يحبها.

أما عن التمثيل فقال الشرنوبي إنه يحضِّر لأكثر من عمل، منها بطولته الأولى مع محمد حفظي في فيلم «الفنار» أو «ناجي» لم يستقر حتى الآن على الاسم النهائي وربنا سيكون هناك اسم ثالث ويرجع ذلك الأمر لشركة الإنتاج المعنية بالأمر، وأكد أن الفيلم انتهى وفي مرحلة المونتاج.

كما أشار إلى أنه من ضمن المشاركين في فيلم «جارة القمر» مع كريم فهمي وياسمين رئيس ومن إخراج هادي الباجوري، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الجديدة التي سيعلن عنها الأيام المقبلة لأنها ما زالت مشاريع.