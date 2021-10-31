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أحمد سعد: سددت الغرامة.. وأحترم كافة قرارات النقابة

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أحمد حسين صوان
10:20 م | الأحد 31 أكتوبر 2021
أحمد سعد

أحمد سعد

قال أحمد سعد، إنه توجه منذ قليل إلى مكتب نقابة المهن الموسيقية بوسط القاهرة، وسدد المبلغ المستحق وقدره 20 ألف جنيه.

وأضاف «سعد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لم ينتظر حتى الصباح كي يسد الغرامة، مؤكدا أنه يحترم كافة قرارات النقابة وقوانينها.

إيقاف أحمد سعد 

وصدر قرار بإيقاف المطرب أحمد سعد على خلفية قيامه بحفل في الساحل الشمالي مخالفًا لقرار النقابة بعدم الالتزام بعدد العازفين، وتغريمه 20 ألف جنيه من قبل النقابة، ولم يتم سداد مبلغ الغرامة حتى صدور قرار الإيقاف اليوم.

 

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