وزيرة البيئة: 06.% نسبة مصر من الانبعاثات الخطيرة عالميا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، أن مصر تمثل 06.% من الانبعاثات العالمية، مشددة على أن التعامل مع مشكلة الانبعاثات الخطيرة على البيئة من القضايا التي تحتاج إلى قرارات من قادة العالم للتغلب عليها.

الدول المتقدمة عليها توفير التمويل للدول النامية

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة المحور، أن الدول المتقدمة عليها توفير التمويل للدول النامية، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، مشيرةً إلى أن الفريق المصري التفاوضي المشارك في قمة المناخ بدولة اسكتلندا يتكون من وزارتي البيئة والخارجية، ويحضر جلسات الموضوعات المختلفة مثل التكيف والخسائر والأضرار وتمويل المناخ.

مصر تطلق مبادرات لمواجهة تغير المناخ

وتابعت وزيرة البيئة: «هناك مجموعة من المبادرات والأحداث الجانبية في الجناح المصري الذي نشارك به لأول مرة، حيث نطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ويعقب شركاء التنمية عليها».

جهود مصر لمكافحة تغير المناخ

وأشارت إلى أن زيادة استخدام الطاقة المتجددة أفضل ما قدمته مصر من أجل مكافحة تغير المناخ، مؤكدةً أن العالم يدرك جهود مصر في هذا الإطار، متابعة: «مصر لديها محطة بنبان في أسوان، ونسبة الطاقة الكهربية التي أنتجتها مصر من الطاقة الكهربية في آخر 4 أعوام كبيرة، كما أنها تحولت من دولة مستوردة للكهرباء إلى مصدرة لها».