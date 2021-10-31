توقيع ‏بروتوكول تعاون مشترك بين «حياة كريمة» و«فودافون مصر»

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «فودافون مصر»، وذلك لإتاحة التعليم الرقمي داخل 100 مدرسة في قرى مبادرة حياة كريمة، من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم.

وقالت «حياة كريمة»، إن مؤسسة فودافون تجهز هذه المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية وتربطها بالإنترنت، بناءً على هذا البروتوكول، فضلا عن إتاحة محتوى رقمي عبر منصة تعليمي، يتضمن المناهج التعليمية المتنوعة لكل المراحل الدراسية، بالإضافة إلى برامج تدريب للطلاب والمعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا والحلول المتطورة في التعليم.

وتأتي هذه الشراكة، في إطار دعم المؤسستين لجهود الدولة فى منظومة التحول الرقمي وتطوير التعليم، وفي إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتحسين وتنمية القرى الأكثر احتياجا.

وتحرص شركة فودافون مصر من خلال تلك الشراكة، على رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بشبكتها الخلوية بالقرى المشاركة في المبادرة، لتحسين جودة الإتصالات وإتاحة الإنترنت بكفاءة أعلى، تماشيا مع استراتيجية الدولة في دعم مفهوم التحول الرقمي، الذي أصبح واحدا من أهم عناصر بناء المجتمع لمستقبل أفضل.

وصرحت الأستاذة آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 902 لعام 2019، مؤكدة أن «هذا البروتوكول، يأتي كأحد أهم أهداف المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياه كريمة"، هو توحيد كل الجهود من الحكومة والقطاع العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، حتي يتم صياغة رؤية تكاملية، من أجل تحقيق هدف واحد، وهو الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا»

وتشهد الدولة المصرية للمرة الأولى في تاريخها، اقتحام ملف الفقر بهذا الشكل، حيث جعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأس أولوياته منذ تولية حكم البلاد.

كما أعربت عن سعاده مؤسسة «حياة كريمة» بتوقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة فودافون للتنمية، فيما يخص محور التعليم، آملين أن يمتد هذا التعاون المثمر ليشمل كل محاور المشروع القومي حياة كريمة.

وصرح المهندس محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ﭬودافون مصر لتنمية المجتمع: «نفخر بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة" وتوحيد الجهود، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى القرى المشاركة».

وأضاف حنة: «مساهمتنا فى تقديم تجربة تعليمية رقمية، يأتي اتساقا مع استراتيجية المؤسسة، وهدفها الرئيسي رفع مستوى الوعي بالتعليم الرقمي وأهمية تطبيقه في المدارس، وتزويد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالأدوات والمعرفة والخبرة اللازمة، للوصول إلى بيئة تعليمية رقمية متكاملة، تتماشى مع رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة، وحققت منصة تعليمي بالفعل، نجاحا كبيرا حيث وصل عدد مستخدمي المنصة، لأكثر من مليون مستخدم، وهو دليل على نجاح رؤية واستراتيجية المؤسسة، في تحقيق تجربة مختلفة ومنظومة تعليمية رقمية متكاملة»

جدير بالذكر، أن مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، أطلقت منصة تعليمى في عام 2019، كأول منصة تعليمية رقمية لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب في مصر، وتهدف إلى مساندة الطلاب في عملية التعليم الرقمي، وفي الوقت ذاته، تسمح لأولياء الأمور بمتابعة التقدم الذي يحرزه ابنائهم، خلال رحلتهم التعليمية للتخفيف من عبء الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث نصائح الأبوة والأمومة المعتمدة من أفضل الخبراء التربويين، كما توفر المنصة أيضا، محتوى تعليميًا لأولياء الأمور، يساعدهم على استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح، لفهم كيفية استخدام الطلاب للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وحضر توقيع البروتوكول، المهندس محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر والمهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فودافون مصر، ومي ياسين أمين عام مؤسسة فودافون مصر، ونهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام، وأيمن السعدني رئيس قسم العلاقات المؤسسية والشئون التنظيمية بفودافون مصر.

ومن جانب مؤسسة حياة كريمة، تم توقيع البروتوكول بحضور آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وندا محمد مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة، وأحمد أمجد مدير قطاع المسئولية المجتمعية للشركات والاستدامة، شانا مسعود مدير قطاع العلاقات الخارجية، هبة الشرقاوي عضو مؤسسة حياة كريمة، محمد شريف عضو مؤسسة حياه كريمة.