اخبار البحر الأحمر.. غلق فندق واحتفالات الهالوين وسقوط الأمطار

شهدت محافظة البحر الأحمر، عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية يأتي على رأسها سقوط أمطار على بعض مدن المحافظة وطرق جبال البحر الأحمر، تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، كما أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا بغلق أحد الفنادق السياحية بالغردقة بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، واحتفل السائحون الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بالفنادق والمنتجعات السياحية بالهالوين، تزامنا مع احتفالات العالم في 31 من شهر أكتوبر من كل عام.

سقوط أمطار على مدن البحر الأحمر

سقطت أمطار على مدن وطرق المحافظة، وسلسلة جبال البحر الأحمر تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، وتكاثفت الغيوم وسط انخفاض في درجات الحرارة، ورفعت الأجهزة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، كما اتخذت موانئ البحر الأحمر التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية.

غلق فندق سياحى بالغردقة بسبب الاشتراطات الصحية

كشفت مصادر مسؤولة بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، عن صدور قرار من وزارة السياحة والآثار بغلق أحد الفنادق الكائنة بمدينة الغردقة،، لعدم التزام إدارته بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة، وذلك من شأنه الإضرار بسلامة النزلاء وسمعة المقصد السياحي المصري.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ «الوطن»، إيقاف مدير الفندق وسحب ترخيصه، ومنع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه وتلافي كل الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن، وذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار.

احتفالات السائحين بالهالوين بفنادق الغردقة

احتفلت فنادق الغردقة بالهالوين، بمشاركة السائحين الأجانب تزامنا مع احتفالات العالم به، حيث ارتدى السائحون بالفنادق ملابس تنكرية مرعبة في أجواء تم صنعها خصيصا لهذه المناسبة، وسط احتفال أوروبي خالص تزامنا مع ليلة 31 أكتوبر من كل عام.