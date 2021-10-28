القودة تنهي خصومة ثأرية بين قبليتين في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة جلسة صلح بين قبليتي «الشيخ عيسى والطويرات»، عقب خصومة ثأمرية دامت لثلاث سنوات، بحضور مدير أمن البحر الأحمر والقيادات الأمنية ولجنة المصالحات العرفية، وعدد من نواب البرلمان ورجال الدين المسيحي وعلماء الدين الإسلامي وقيادات الأوقاف والأزهر، والشخصيات العامة وأهالي مدينة الغردقة تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

بدأت الجلسة، اليوم الخميس، بمقر نادي الغردقة الرياضى بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وأشار رئيس لجنة المصالحات العرفية خلال كلمته إلى الجهود التي بذلتها اللجنة على مدار ثلاث سنوات للوصول إلى التصالح والتي كللت بالنجاح في ظل المودة والتسامح الذي يسود المجتمع المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقدم أحد افراد قبيلة «الطويرات»، القودة إلى عائلة القليعات بقبيلة الشيخ عيسى، في جو تسوده المحبة والسعادة وتبادل التهاني بين القبلتين.

لجنة المصالحات تشكر المحافظ

وتقدم أعضاء لجنة المصالحات العرفية بالبحر الأحمر بالشكر والتقدير والعرفان للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء محي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية لما قدموه من جهد وعون في سبيل اتمام الصلح.

يذكر أن مدينة الغردقة شهدت مصرع شاب يدعي خالد عباس من قبيلة الشيخ عيسى، إثر نشوب مشاجرة مع أحد أفراد قبيلة الطويرات بمنطقة أبو عشرة بالغردقة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وعقب مرور سنوات من الوقاعة نجحت لجنة المصالحات في إنهاء الخصومة.