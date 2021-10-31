السائحون يحتفلون بـ«الهالوين» في فنادق الغردقة «صور»

احتفل السائحون الأجانب بفنادق الغردقة باليوم العالمي للهالوين، تزامنًا مع احتفالات معظم دول العالم به، حيث ارتدى السائحون ملابس تنكرية مرعبة بالإضافة إلى وضع المكياج المرعب.

واكتست طرقات الفنادق بديكور مرعب وجاءت المأكولات على البوفيه على هيئة أشكال مرعبة، وسط احتفال أوروبي خالص تزامنًا مع ليلة 31 أكتوبر من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين.

إطلالات مختلفة بفنادق الغردقة

وأشار محمد حمدي مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق الغردقة حرصت على إعداد احتفالات الهالوين بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حيث ظهر فيها السائحون بإطلالات مختلفة مقتبسة من بعض العادات الأوروبية القديمة.

وأكد أن هذه الاحتفالات ينقلها السائحون إلى بلادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي خير دعاية لمصر والمدن السياحية المصرية

الفنادق تحتفل بالهالوين بمشاركة السائحين بالغردقة

ومن جانبه، أوضح قاسم السيد مسؤول بفندق سياحي في الغردقة، أن الفنادق تحرص على مشاركة الأجانب احتفالاتهم التي تتزامن مع توقيت قضاء إجازتهم بمصر، وذلك كنوع من الدعاية وتنشيط السياحة.

وأوضح أن فنادق البحر الأحمر تشهد انتعاشة سياحية من مختلف الجنسيات الأوروبية احتفلوا بهذه المناسبة من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا والتشيك وألمانيا َورسيا.

يذكر أن موعد الهالوين يأتي مع احتفال المسيحيين بعيد يوم جميع القديسين في أوروبا في 31 من شهر أكتوبر ويعتبر الهالوين احتفالاً عالمياً تُغلق فيه الدوائر الرسمية في الدول الغربية، وتشمل الأنشطة المرافقة لعيد الهالوين الخدع، وارتداء الملابس الغريبة والأقنعة، وتعرض التليفزيونات ودور السينما بعض أفلام الرعب وتروى القصص عن جولات الأشباح في الليل.