أخبار محافظة الإسماعيلية.. معاينة حريق بمصنع وطوارئ استعدادا للأمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية عددا من الأحداث في الساعات الماضية، منها تداعيات اثار نشوب حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في المحافظة، أسفر عن تدمير المصنع بالكامل.

النيابة تعاين مكان الحريق

وانتقل فريق من نيابة مركز الإسماعيلية صباح الأحد، إلى مكان الحريق لمعاينته وسؤال العاملين حول أسباب الحريق.

واستمع فريق من النيابة العامة إلى أقوال بعض العمال وشهود العيان حول الواقعة، وطلبت تقرير المعمل الجنائى حول أسباب اندلاع الحريق.

وانتقل اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية أمس، ومعه والمهندس أحمد عصام الدين محافظ الإسماعيلية، إلى مكان الحريق يرافقهما العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، فور اندلاعه.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدينة بالإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل من السيطرة على الحريق خلال ساعتين مع منع امتداده للأماكن المجاورة.

وقال شهود العيان، إن النيران اندلعت من داخل المصنع وامتدت إلى مكان المخازن وأماكن التصنيع، وامتد إلى المصنع بالكامل، إلا أن سيارات الإطفاء سيطرت عليه خلال ساعتين تقريبا.

رفع حالة الطوارئ مع المطر

واعلنت محافظة الإسماعيلية، استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى مع انتشار سيارات رفع المياه في الشوراع والميادين، استعدادا لبدء موسم أمطار الشتاء.

وشكلت محافظة الإسماعيلية غرفة عمليات رئيسية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء القناة لمتابعة حالة الطقس والتدخل حال وجود أي مشاكل.

وشهدت محافظة الإسماعيلية طقسا معتدلا طوال اليوم بدء من الساعات الأولى لصباح الأحد حتى الظهيرة، معتدلا مساء على معظم مدن ومراكز المحافظة.