طقس الإسماعيلية اليوم الأحد.. حار مشمس بعد أمطار خفيفة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، طقسا مشمسا بعد سقوط أمطار خفيفة مساء أمس السبت على بعض مدن المحافظة.

كما شهدت طرق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، و«الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، أمس السبت، أمطار متوسطة، ارتفعت حدتها في الساعات الأولى من الصباح وعادت للهدوء قرب الظهيرة.

سيولة مرورية في الشوارع

وشهدت شوارع محافظة الإسماعيلية حالة من السيولة المرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وسط انتشار لرجال المرور والإسعاف على الطرق السريعة والصحراوية.

وقالت المصادر الطبية والأمنية، أن الطرق لم تشهد اليوم الأحد أي حوادث مرورية خلال الساعات الأولى من الصباح، فيما حذر رجال المرور قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالسرعة المقررة وعدم تجاوزها لتفادي الحوادث.

طوارئ بشركة القناة للشرب والصرف الصحي

من جانبه، أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن سيارات الطوارئ انتشرت في الشوارع تحسباً لأي أمطار كثيفة.

وقال «عصمت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة تتابع عن كثب تصريحات هيئة الأرصاد الجوية، وتفعل خطط الطوارئ مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى، حيث يتم المتابعة عن طريق غرف العمليات الرئيسية والفرعية في المراكز والمدن، مشيراً إلى انتشار السيارات بالطريق الدائري ومنطقة جامع الدوحة والمستشفى العام وطريق بورسعيد ونفق الممر وشبين الكوم وغيرها من المناطق المحتمل أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.