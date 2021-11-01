حبس أب بالدقهلية 4 أيام.. قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور

أمرت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بحبس والد الطفلة «شهد»، 13 سنة بقرية كوم النور، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتعذيب طفلته وحبسها في منزل مهجور لمدة تقترب من 3 أعوام بعد أن ربط رجليها بسلاسل حديدية أعاقتها عن الحركة إلى أن اكتشف الجيران وجودها وتمكنوا من تصويرها على حالتها، وأبلغوا شرطة ميت غمر التي انتقلت على الفور إلى المكان، وألقت القبض على الأب وفك الطفلة من أغلالها ونقلها إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وهي لا تستطيع أن تقف على قدميها، وذلك لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها.

ورود بلاغ بالعثور على الطفلة في بيت مهجور

وكان مأمور مركز شرطة ميت غمر، تلقي بلاغ من أهالي قرية كوم النور دائرة المركز بعثورهم على الطفلة شهد محمد صبري درويش، 13 سنة، مقيدة بالجنازير من قدميها بالسرير وتجلس في وضع القرفصاء وتبكي داخل منزل مهجور بالقرية.

نقل الطفلة إلى المستشفى لعلاجها

انتقل الرائد رامي أبو شيته، رئيس مباحث مركز ميت غمر، إلى مكان الواقعة، وبسؤال الطفلة أكدت أن والدها قيدها كذلك لمنعها من الخروج من البيت وأنه من وضع القيود في رجليها، وأنه سبق ووضع السلاسل الحديدية في يديها إلا أنه فكها وربطها في قدميها لتستطيع تناول الطعام.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالدقهلية في إلقاء القبض على الأب المتهم والذي اعترف أنه هو من وضع الطفلة في القيود حتي يضمن عدم خروجها من البيت.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس الأب 4 أيام