زوجة تقفز من البلكونة وحريق شقة.. 4 حوادث في الدقهلية خلال 12 ساعة

شهدت محافظة الدقهلية على مدار الـ12 ساعة الماضية، 4 حوادث مختلفة راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب اثنين آخرين، بدأت بتصادم بين دراجتين ناريتين بالمواجهة في مدينة تمى الأمديد، أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، فيما لقي عامل مصرعه عندما انقلب به تروسكيل في ميت غمر، وشب حريق في شقة في السنبلاوين بسبب ماس كهربائي في التلفزيون، وأخيرًا قفزت زوجة من بلكونة الطالق الثالث هربًا من ضرب زوجها لها مما تسبب في إصابتها باشتباه كسور بعظام الترقوة وبعظام العنق.

تشييع جنازة عاملين لقيا مصرعهما في حادث

وشيع أهالي قرية كفر الأمير مركز تمي الأمديد في جنازة مهيبة اليوم كل من: «محمد محمد محمد المتولي، 50 سنة، عامل وصديقه أحمد عبد الغني سليمان متولى، 51 سنة، عامل»، وذلك بعد مصرعهما في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالمواجهة علي طريق قرية ظفر، و تسبب الحادث أيضًا في إصابة عبدالله أحمد العوضي على، 33 سنة، عامل، ومقيم بقرية كفر الصلاحات دائرة مركز بني عبيد بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقله إلى مستشفى تمى الأمديد المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

مصرع عامل انقلب به تروسيكل في ميت غمر

ولقي جمال عبد العزيز عبد الحي محمد، 40 سنة، عامل، ومقيم بقرية ميت دمسيس دائرة مركز أجا، مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل، وتبين أن الحادث بسبب أنه اختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه به على جانب الطريق، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى ميت غمر المركزي.

حريق شقة بسبب ماس كهربائي في السنبلاوين

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالدقهلية حريق شب بشقة سكنية بمنزل في منطقة عزبة صقر بمدينة السنبلاوين، ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة من الأثاث، وعلل شقيق صاحب الشقة سبب الحريق لحدوث ماس بجهاز التلفزيون، وأن شقيقه متواجد في العمل وزوجته كانت في زيارة لأهلها.

زوجة تقفز من البلكونة هربا من ضرب زوجها

وألقت ربة منزل في محافظة الدقهلية نفسها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها بقرية الأورمان مركز طلخا، نتيجة ضرب زوجها لها بعد مشادة كلامية بينهما وضربها بالأيدي، ما تسبب في إصابتها باشتباه كسر بعظام الترقوة وكسر بعظام العنق، وجرى نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، واتهمت زوجها في محضر الشرطة بالتسبب في إصابتها.