تطورات قصة فندق الغردقة.. إعياء نزلاء وحبس مسؤولين وإغلاق

تطورات متلاحقة، شهدتها واقعة، إعياء 47 شخصا، داخل فندق الغردقة، كان آخرها ما صدر من النيابة العامة، قبل قليل، يتضمن أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة، وكبير طهاة فندق الغردقة، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، في واقعة إصابة 47 شخصا بإعياء، داخل الفندق.

فندق الغردقة

بداية حادث فندق الغردقة، كانت ببلاغ تلقته النيابة العامة، أول أمس السبت، مفاده إصابة 14 شخصا من المقيمين بفندق الغردقة، بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة عشاء هناك، ونقلهم للمستشفى، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى فندق الغردقة، لإجراء معاينة، كما شكلّت النيابة لجنة أعضاؤها هم مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة، وأثناء إجراءات المعاينة، تبين للنيابة إعياء 33 آخرين، وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

عينات الأغذية

وأفادت النيابة العامة، في بيان رسمي لها، أمس الأحد، أنها سحبت عينات من أغذية مطبخ فندق الغردقة، وثلاجات التجميد، وأماكن تجهيز الأطعمة ومصادر المياه المختلفة، وذلك لفحصها، وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها.

سؤال المصابين

وواصلت النيابة تحقيقاتها في الواقعة، وكشفت أقوال الأطباء والمصابين، أن إعيائهم حدث بعد تناولهم وجبات بالفندق، ومنهم من تماثل للشفاء، وآخرون مازالوا تحت الملاحظة العلاجية، وسألت بعض نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء.

غلق فندق الغردقة

وأصدر قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة، أمس الأحد، قرارا بغلق فندق الغردقة، لوجود خطورة على الصحة العامة، وتعريض حياة النزلاء للخطر، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات.