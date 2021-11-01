كوارث حول العالم: زلزالان يضربان طوكيو وألاسكا.. وحريق في المكسيك

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث منها الزلازالات اللذان ضربا العاصمة اليابانية «طوكيو» وولاية ألاسكا الأمريكية، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، كما شهدت المكسيك انفجارا وقع في خط أنابيب لشركة النفط الوطنية «بيمكس» وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 15 آخرين.

وهز زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، أمس الأحد، المباني في عاصمة اليابان «طوكيو»، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن أتش كيه»، إن مركز الزلزال كان في منطقة إيباراكي شمال طوكيو، فيما لم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية جسيمة.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إلى أنه لم يصدر تحذير من السلطات عن وقوع موجات المد العاتية «تسونامي» بسبب الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايات المتحدة، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، أمس الأحد، ولاية ألاسكا، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الزلزال يبعد 110 كيلومترات عن جنوب شرقي مدينة بيريفيل في ألاسكا، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مقتل شخص وإصابة 15 آخرين جراء انفجار بـ خط أنابيب لـ شركة «بيمكس» وسط المكسيك

وفي المكسيك، لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 15 آخرون، إثر انفجار وقع في خط أنابيب للنفط بولاية بويبلا وسط البلاد، وقالت السلطات المكسيكية، إن الانفجار وقع في خط أنابيب لشركة النفط الوطنية «بيمكس»، أثر اعتداء مجهولين.

وقال موقع «ويست أستراليان»، إن خط الأنابيب تم اختراقه من قبل لصوص وقود مشتبه بهم، فيما أشار وقال رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى حشد 1400 من عمال الإنقاذ للتعامل مع الانفجار، مضيفا أن الحريق تمت السيطرة عليه.

وأشارت السلطات المكسيكية، إلى إجلاء حوالي 2000 شخص بينهم 5 حالتهم خطيرة، موضحة أن الحريق تسببت في إلحاق أضرار مابين 30 و50 منزلاً وتمت السيطرة عليه.

مقتل شخص خلال مهرجان مطاردة الثيران في شرقي إسبانيا

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات، أمس الأحد، مقتل شخص واحد، خلال مهرجان مطاردة الثيران في شرقي البلاد، موضحة أن رجلا نزف حتى الموت متأثرا بجروحه بعد أن نطح في مهرجان لركض الثيران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي العراق، أعلنت دائرة صحة ميسان الواقعة في شرقي البلاد على الحدود الإيرانية، أمس الأحد، عن تسمم 46 شخصاً في المحافظة.

وقالت دائرة الصحة في بيان، إن طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في ميسان استقبلت منذ الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي «01:00 بتوقيت القاهرة»، 46 حالة تسمم غذائي، حيث توجهت سيارات الاسعاف لنقل الحالات الى المستشفى وتم إجراء الفحص الأولى للمصابين الذين يعانون من إسهال وتقيؤ ومغص معوي.

وأكدت دائرة صحة ميسان، أن أغلب الحالات التي تعرضت لتسمم غذائي غادرت المستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

من جانبه، أوضح مصدر أمني، لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن جهاز الامن الوطني وصحة ميسان، أغلقوا عدداً من المطاعم في المحافظة على خلفية حالاتت التسمم.

وفي السعودية، شهد البلاد، أمس الأحد، هطول أمطار متوسطة على مركز حالة عمار التابع لمنطقة تبوك، الواقعة شمال غربي البلاد، شملت المركز وضواحيه.

وفي سياق آخر، دب الرعب، أمس الأحد، بركاب عربة مترو في إحدى محطات قطارات الأنفاق بـ طوكيو على إثر قيام مسلح «24 عاما»، بـ جرح 6 أشخاص مستخدما سكينا، ثم رش سائلا سريع الاشتعال وأضرم النار بالعربة، مسببا حالة من الهلع، فيما ألقت الشرطة اليابانية القبض على المسلح، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.