«زلازل وأمطار وفيضانات».. كوارث طبيعية تضرب عددا من الدول حول العالم

شهدت عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث طبيعية تنوعت ما بين زلازل مثل الزلزال الذي ضرب إثيوبيا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 5 درجات، كما شهدت شواطئ شمال كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، عواصف تسببت بغرق الطرق السريعة واقتلاع الأشجار وحدوث انزلاقات طينية، كما تعرضت تونس والجزائر، لأمطار غزيرة وفيضانات تسببت في مصرع 3 أشخاص.

وقال «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، أمس الأحد، إن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب إثيوبيا، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وأوضح «المركز الأوروبي»، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 10.22 درجة شمالا وخط طول 41.32 درجة شرقا، وفقثا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

من جانبه، قال عباس شراقي، أستاذ الجولوجيا والموارد المائية، في تصريح ل شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن المنطقة التي شهدت هزات أرضية بـ إثيوبيا من أنشط المناطق الزلزالية والبركانية في أفريقيا.

وفي الولايات المتحدة، هبت عواصف مطرية على شواطئ شمال كاليفورنيا، متسببة بغرق الطرق السريعة واقتلاع الأشجار وحدوث انزلاقات طينية، فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار قياسية.

دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذر من احتمال هطول أمطار تاريخية

وقالت «الأرصاد الجوية» في الولايات المتحدة، إن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية صاحبها مستوى عال من الرطوبة القادمة من المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تتحرك جنوبا خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما حذر مكتب ساكرامنتو التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال هطول أمطار تاريخية، كما يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة في شمالي كاليفورنيا.

من جانبها، قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الامريكية، إن مسؤولي الاستجابة للطوارئ، كانوا يستعدون طوال الأسبوع لأسوأ أيام «إعصار القنبلة»، موضحة ان الأمطار المتناثرة الخفيفة في شمالي كاليفورنيا تحولت إلى أمطار غزيرة على نحو متزايد بين عشية وضحاها.

واشارت أنباء إلى اجتياح الفيضانات منطقة خليج سان فرانسيسكو، ما أدى إلى إغلاق الشوارع في بيركلي وإغراق ساحة باي بريدج في أوكلاند، فيما سجل «جبل تامالبايس» الواقع شمال سان فرانسيسكو أكثر من 6 بوصات من الأمطار خلال الساعات الـ12 الماضية.

من جانبها، أغلقت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا طريقا بين الولايات في مقاطعة بات بسبب انهيارات طينية في منطقة كالدور فاير.

إيطاليا تغلق مؤسسات التعليم في كالابريا الجنوبية وصقلية بسبب إعصار متوقع

وفي إيطاليا، أغلقت السلطات في منطقة كالابريا الجنوبية وجزيرة صقلية، مؤسسات التعليم والمتنزهات والمقابر ومراكز التطعيم في عدة مقاطعات بسبب إعصار متوقع.

وكانت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، أعلنت في وقت سابق، على موقعها الإلكتروني، المستوى الأحمر لخطر الطقس في شرقي صقلية وفي عدة مناطق من كالابريا، أمس الأحد واليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتسببت رياح قوية هبت في صقلية في سقوط الأشجار، أما في قرية سكورديا بمقاطعة كاتانيا، فجرفت المياه العديد من المركبات، فيما تم الإبلاغ عن صعوبة القيادة على الطرق السريعة، لاسيما في جزء الطريق من باليرمو إلى كاتانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية.

عربيا، لقى 3 أشخاص مصرعهم في فيضانات شهدتها تونس، عقب تساقط أمطار غزيرة، وقال المتحدث باسم وكالة الحماية المدنية، معز تريعة، إن شابين اثنيين«20 و27 عاما»، لقا مصرعهما بعد أن جرفت المياه سيارتهما، في بلدة تالة الواقعة شمال غربي البلاد، فيما لقي شاب آخر يبلغ من العمر 24 عاما، مصرعه في برج شاكر القريبة من تونس.

وشهدت الجزائر، أمس الأحد، أمطارا غزيرة وفيضانات أدت إلى تشكل سيول جارفة وحدوث أضرار بالطرقات والممتلكات.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية، إلى أن مصالح الحماية المدنية، قامت في محافظة الجزائر بعملية بحث عن شخصين كانا على متن سيارة جرفتها مياه وادي سحاولة، فيما قالت صحيفة «الشروق» الجزائرية، أن فرق الحماية تمكنت من انتشال جثة امرأة «58 عاما» وزوجها الذي كان برفقتها. وأشارت الحماية المدنية، إلى أن عمليات البحث متواصلة عن شخص ثالث.

وأضافت «الشروق»، أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ43 عملية تدخل، تمثلت بإنقاذ أشخاص حاصرتهم المياه وعالقين على إثر ارتفاع منسوب المياه وفيضان الأودية، إضافة إلى القيام بـ138 عملية شفط لمياه الأمطار المتسربة لبعض المباني والمنشآت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الجزائر تسجل 6 انهيارات جزئية للجدران الخارجية والمنازل القديمة

وأضافت الصحيفة الجزائرية، أنه تم تسجيل 6 انهيارات جزئية للجدران الخارجية والمنازل القديمة وخسائر مادية تمثلت في سيارات وشاحنات جرفتها السيول.

مصرع 4 متسلقين على الأقل جراء انهيار ثلجي بجبل «شيمبورازو» البركاني في الإكوادور

وفي الإكوادور، لقى 4 متسلقين على الأقل مصرعهم وأصيب شخص واحد، أمس الأحد، جراء انهيار ثلجي وقع بأحد الجبال البركانية، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الـ انهيار ثلجي غمر نحو 10 من متسلقي الجبال على ارتفاع 6100 متر فوق بركان «شيمبورازو».