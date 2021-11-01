ماكرون: يجب بذل المزيد من الجهد لإعادة بناء الثقة بين باريس وكانبيرا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنَّ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، كذب عليه بشأن إلغاء عقد بناء غواصات في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنَّه لابد من بذل المزيد لإعادة بناء الثقة بين باريس وكانبيرا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزار ماكرون وموريسون، العاصمة الإيطالية «روما»، لحضور قمة مجموعة الـ20 والتي اختتمت اعمالها أمس الأحد، لتصبح أول مرة يلتقي فيها الرئيسان، منذ إلغاء أستراليا صفقة غواصات بمليارات الدولارات مع فرنسا، في إطار تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي.

الرئيس الفرنسي: لدي الكثير من الاحترام لـ أستراليا

وأضاف ماكرون، لمجموعة من الصحفيين الأستراليين الذين سافروا لتغطية قمة مجموعة الـ20: «لدي الكثير من الاحترام لبلدكم، لدي الكثير من الاحترام والكثير من الصداقة لشعبكم، وأقول فقط عندما يكون هناك احترام يجب أن تكون صادقا، وعليك أن تتصرف طبقا لهذه القيمة وبما يتوافق معها».

وأضاف الرئيس الفرنسي، ردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب عليه: «أنا لا أعتقد، أنا أعلم».

وكانت كانبيرا، أبرمت في 15 سبتمبر الماضي اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع واشنطن ولندن في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم الولايات المتحدة بتزويد أستراليا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وعلى إثر الاتفاق، أعلنت السلطات الأسترالية، فسخ عقد مع فرنسا بنحو 55 مليار دولار أسترالي «31 مليار يورو» لبناء غواصات تقليدية.

موريسون: باريس كانت تعلم بوجود شكوك بشأن عدم توافق الغواصات مع مصالح أستراليا

وفي سبتمبر الماضي، شدد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على رفض التهم الفرنسية بالكذب والخيانة، وقال إن باريس كانت تعلم بوجود شكوك أسترالية بشأن عدم توافق الغواصات مع المصالح الاستراتيجية الأسترالية.

وأضاف موريسون لصحفيين بـ سيدني في ذلك الوقت، أنَّه يتفهم خيبة أمل فرنسا، موضحًا أنَّه ليس نادماً على قرار تغليب مصلحة بلاده الوطنية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.