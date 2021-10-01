توقف مفاوضات تجارية بين أوروبا وأستراليا بسبب أزمة «صفقة الغواصات»

توقفت المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، صباح اليوم الجمعة، بسبب أزمة صفقة الغواصات التي أبرمتها كانبرا مع واشنطن في شهر سبتمبر الماضي، وقال مسؤول أوروبي، إنه تم تأجيل جولة مخطط لها منذ فترة طويلة من محادثات التجارة الحرة بين الجانبين، بعد الغضب من قرار كانبيرا إلغاء عقد غواصة فرنسية كبرى، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لدى كانبيرا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن جولة التجارة الحرة تم تأجيلها لمدة شهر حتى نوفمبر المقبل، مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل الاتفاقية.

اتفاق شراكة دفاعية بين استراليا والولايات المتحدة وبريطانيا

وكانت الحكومة الأسترالية، أبرمت في 15 سبتمبر الماضي اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وعلى إثر الاتفاق، أعلنت أستراليا فسخ عقد مع فرنسا بنحو 55 مليار دولار أسترالي «31 مليار يورو» لبناء غواصات تقليدية، مؤكدة أنها باتت تفضل بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

«سوليفان» يبحث مع السفير الفرنسي لدى واشنطن تعزيز الثقة بين البلدين

وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث مع السفير الفرنسي، فيليب إيتيين، تعزيز الثقة بين البلدين بعد أزمة صفقة الغواصات، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن سوليفان رحب بخطة إيتيين، للتواصل مع المسؤوليين الأمريكيين لدفع جدول الأعمال المشترك قبل اجتماع الرئيس الامريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوروبا في أواخر أكتوبر الجاري.

ترامب اعتبر ماكرون ضعيفا

وفي سياق آخر، قالت ستيفاني جريشام، المتحدثة السابقة باسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في كتاب عن عملها في «البيت الأبيض»، إن ترامب، اعتبر ماكرون، ضعيفا.

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية، عن مقتطفات من مذكرات جريشام أن الرئيس السابق، لم يطق الكثير من الزعماء الأوروبيين، وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بين القليلين الذين أعجب ترامب بالحديث معهم.

الرئيس الأمريكي السابق: «ماكرون» مكون من 120 رطلا من الغضب

قال ترامب مرة عن ماكرون، إنه ضعيف وهو كله مكون من 120 رطلا من الغضب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.