بلاغ من أنوشكا ضد جارها: كلبه هاجم كلبها

حررت الفنانة أنوشكا، محضرا في قسم أول أكتوبر، بسبب تضررها من أحد جيرانها في كمباوند سكني، لقيامه بالتعدي عليها بالسب.

وقالت الفنانة أنوشكا في بلاغها إنها حال معاتبتها لجارها بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها حال سيرهم بالكمباوند، تعدى عليها الجار بالسب.

وكانت أنوشكا قد كشفت عن رغبتها فى تقديم أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة، قائلة: «أتمني تقديم سينما فى الفترة المقبلة، لأن الفنان مهما قدم من أعمال درامية لايمكنه التخلى عن تقديم المزيد من الأعمال الناجحه وبخاصة فى السينما خلال مشواره الفنى».

وقالت «أنوشكا» فى تصريحات لـ«الوطن»، «يجب أن يكون هناك تنوع فى تقديم الأدوار بين السينما والدراما، فالسينما تأثرت خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، ونتمني أن يزول الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها «وتعود المياه إلى مجاريها مرة أخرى»، مضيفة «أتمنى تقديم دور مختلف وجديد من خلال السينما فى الفترة المقبلة».

وشاركت أنوشكا في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «نجيب زاهي زركش» مع الفنان يحيي الفخراني بشخصية «شيرين زركش»، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً، حيث قالت عن المسلسل: «لم أكن أتوقع ذلك النجاح الكبير، فلقد استقبلت مكالمات هاتفية من النقاد والصحفيين وعدد من أقاربي، وسعيدة برد الفعل بصورة كبيرة، خاصة أنني أتابع الحلقات مع الجمهور، فشخصية شيرين من الشخصيات الصعبة التي جسدتها بمشواري الفني، لأنها شخصية مركبة تجمع مابين الحدة مع أولادها، في وقت تحاول التقرب منهم بصورة تثبت لهم مدي حبها لهم».