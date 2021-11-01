عامل يشعل النار في جسده لخلافات أسرية بسوهاج

أشعل عامل النار في نفسه بمقابر عائلته بدائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 80 %، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام، وتم حجزه بقسم الحروق، وتبين من التحقيقات أن المصاب رغب في التخلص من حياته بسبب مشاكل أسرية فشل في حلها.

عامل يشعل النيران في جسده بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغا لمركز شرطة أخميم من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران في نفسه بمنطقة المقابر ببندر أخميم، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص قيام «محمد.م.ح»، 40 سنة، عامل ويقيم ببندر أخميم، بإشعال النيران في نفسه بالحوش الخاص بمقابر عائلته، ما نتج عنه إصابته بحروق نارية من الدرجات الثلاث بنسبة 80 %.

بسؤال المصاب أفاد بسكب مادة بترولية «بنزين»، على جسده، وإشعال النيران بنفسه لأنه يرغب في التخلص من حياته بسبب خلافات أسرية فشل في حلها، وبسؤال شقيقه المدعو «حسن.م.ح»، 29 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية أقر بمضمون الواقعة.

وبسؤال «رمضان.ك.ا»، 24 سنة، عامل، شاهد عيان، قرر أنه شاهد المصاب المذكور بمفرده حال خروجه من الحوش والنيران مشتعلة به وقام بنقله لمستشفى سوهاج العام، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.