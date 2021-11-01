«حياة كريمة»: استمرار حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة أسيوط

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدء فاعليات حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة أسيوط، والتي ستستمر لمدة 14 يوما، حيث جرى البدء في أول أيام المبادرة بمركز شباب ديروط باستقبال عدد من السيدات بجميع قرى حياة كريمة بالمركز والوحدات التابعة له لتوعيتهم بمحاور الحملة وتوقيع الكشف الطبي عليهن وعلى أطفالهن دون الأربعة سنوات، حيث جرى استقبال عدد يتخطى 1000 سيدة من مركز ديروط.

توقيع الكشف الطبي بسيارات العيادات الخارجية لأمراض النساء والأطفال وتنظيم الأسرة

وكشفت مؤسسة «حياة كريمة» أنه جرى خلال المبادرة توعية السيدات على تنظيم النسل «اثنين كفاية»، ومشروعات تنمية المرأة الريفية، وتكافل وكرامة، والحد من زواج الفتيات تحت الـ18 عاما، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي بسيارات العيادات الخارجية لأمراض النساء والأطفال وتنظيم الأسرة، وجرى عرض مسرحية توعوية مرتين خلال اليوم.

استقبال استفسارات الضيوف حول محاور المبادرة وتذليل أيعقبات

ويقوم أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» في أسيوط باستقبال استفسارات الضيوف حول محاور المبادرة وتذليل أي عقبات وإجراء التنسيقات اللازمة ورصد ردود الأفعال التي ظهرت إيجابية جدا من فرحة وسعادة السيدات بما يتم من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ولفتت مؤسسة «حياة كريمة» إلى أن كل ذلك جرى بحضور المهندس مينا إبراهيم حنا، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، والدكتور مينا عدلي، وإبرام إبراهيم، المنسقين الميدانيين، ومجدى نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وشيماء أحمد، مسؤول مبادرة حياة كريمة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط وقيادات الوزارة.

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، أمس توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «فودافون مصر»، وذلك لإتاحة التعليم الرقمي داخل 100 مدرسة في قرى مبادرة حياة كريمة، من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم.