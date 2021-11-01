محمد عز يكشف تفاصيل دوره في «عز الضهر»: الفيلم لايت كوميدي

يشارك الفنان محمد عز، في عمل سينمائي جديد مع النجم العالمي مينا مسعود، والذي يحمل اسم «عز الضهر»، من إخراج مرقس عادل، وتأليف كريم قاسم سرور.

وكشف «عز»، كواليس الشخصية التي يقدمها لـ«الوطن»، موضحًا أنَّه يجسد شخصية تُدعى «ربيعة»، واصفًا إياها بـ«مشاكسة»، متابعًا: «وهذه الشخصية تقع في مشكلة مع بطل العمل، وهنا تبدأ العديد من الأحداث الشيقة، والمثيرة، فيدخلون في عمل سوياً، ولكن شخصية (ربيعة)، عندما تشعر بالتورط تبتعد عن بطل العمل وتتركه وحيداً».

محمد عز: فيلم «عز الضهر» يدور في إطار اللايت كوميدي

وأضاف الفنان محمد عز، لـ«الوطن»، أنَّ فيلم «عز الضهر»، من نوعية الأفلام «اللايت كوميدي»، وبه العديد من الأحداث المثيرة والشيقة، التي يقع بها بطل العمل، ويشاركه البطولة محمود حجازي، ميرنا نور الدين، محمد علي رزق، مينا مسعود، إيهاب فهمي، وغيرهم من الفنانين.

محمد عز يعيش انتعاشه فنية في عام 2021 والسبب 8 أعمال درامية

عاش الفنان محمد عز، انتعاشه فنية هذا العام، لتجسيده العديد من الشخصيات من خلال مشاركته في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية في عام 2021، الجاري، حيث بدأ هذا العام من خلال مشاركته في مسلسل «ولاد ناس»، من إخراج وتأليف هاني كمال، و«ورا كل باب»، الجزء الثاني، بحكاية «في عشق البنات»، والتي تُعد من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبد الفتاح، و«هجمة مرتدة»، إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف باهر دويدار، و«موسى»، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبدالرحمن، و«في يوم وليلة»، إخراج شيرين عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، و«المداح»، إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال، و«القاهرة كابول»، إخراج حسام علي، وتأليف عبد الرحيم جمال، و«الاختيار 2»، إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان.