إعفاء النائب العام السوداني من منصبه.. والبرهان يثمن موقف روسيا

تشهد السودان عددا من التطورات إثر قرارات قائد الجيش العام السوداني، عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة والوزراء.

وأعلن التلفزيون السوداني، أمس أنه تقرر إعفاء النائب العام المكلَّف مبارك محمود عثمان، وإنهاء خدمته في ديوان النائب العام.

إعفاء النائب العام من منصبه

ووفقا لقناة «العربية» فإن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أعفى النائب العام المكلف، مبارك محمود، من منصبه، وسبعة وكلاء للنيابة بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين لنظام البشير.

فيما ثمن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، موقف روسيا المتوازن فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في السودان، قائلا «إن موقف روسيا يختلف عن الموقف الأحادي الجانب، الذي تنتهجه بعض البلدان الأخرى».

البرهان :الخرطوم تثمن موقف موسكو تجاه الأحداث الأخيرة في السودان

وأضاف البرهان، فى تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الاثنين «نرحب بموقف روسيا بأن الحكومات والشعوب يجب أن يكون لها الحق في تقرير المصير، ونحن نحترم روسيا ونقدرها، وصداقتها مع الشعب السوداني تأتي قبل دعم الأنظمة».

وأشار البرهان، إلى أن موقف موسكو صادق دائما وينظر بعيون مفتوحة، بينما الآخرون ينظرون من إحدى الزوايا ولا يرون سوى نصف الكأس الممتلئ.

وبشأن عقد لقاءات مع السفير الروسي في الخرطوم، قال البرهان: «نلتقي دوما بالسفير الروسي ولدينا علاقات مميزة، ولدينا تعامل قديم خاصة في المجال العسكري، ولقاءاتنا به لم تنقطع أبدا».

يشار إلى أن قائد الجيش السوداني، أعلن أمسِ أنه سوف تشكل الحكومة الجديدة قريبا، فيما أكد في وقت سابق أن القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودان، منوها إلى أن ما جرى في السودان ليس انقلابا وأن السودان يعرف كيف يدير شؤونه.