ارتفاع المياه الجوفية بشوارع ومنازل قرية الدوالطة ببني سويف

استغاث أهالي قرية الداولطة التابعة لمركز بني سويف، من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالشوارع وعدد من المنازل، ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض، وقال الأهالي إن كافة الحلول المقترحة لإنهاء الأزمة فشلت، فيما أعلنت محافظة بني سويف بالتعاون مع شركة المياه عن توفير عدد من الحلول لخفض نسبة ارتفاع المياه الجوفية بالقرية.

وقال محمود جلال، أحد أهالي القرية: «لابد من توصيل خدمة الصرف الصحي بالقرية، وسرعة ربطه على أقرب محطة لنا، لإنهاء المشكلة التي نعاني منها بين الحين والآخر بشكل جذري».

محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة ارتفاع المياه الجوفية بقرية الدوالطة

من جانبه، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائبه الدكتور عاصم سلامة، ببحث مشكلة المياه الجوفية ببعض مناطق قرية الدوالطة، خاصة شكوى الأهالي من ارتفاع منسوب المياه ببعض المنازل والشوارع بالقرية، وذلك للوقوف ميدانيا على طبيعة المشكلة والعمل على حلها من خلال إجراءات فنية عاجلة، تخفيفا على الأهالي.

نائب محافظ بني سويف يترأس لجنة لمعاينة المياه الجوفية بالدوالطة

وزار نائب محافظ بني سويف القرية يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة المياه والصرف الصحي، وتجولوا داخل الشوارع من أجل الاستماع إلى الأهالي وتضررهم من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وآثارها السلبية ومعاناتهم في الحركة والتنقل داخل القرية ، فضلا عن آثار المياه على المنازل .

ارتفاع منسوب المياه في 4 مناطق بقرية الدوالطة

وتبين ارتفاع منسوب المياه الجوفية في 4 أماكن بالقرية، والتي تؤثر بشكل كبير على المنازل الواقعة في محيطها، حيث تم الاتفاق على دراسة وتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة، من خلال إنشاء بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية وتجميعها داخل البيارات لصرفها، مع تكليف شركة مياه الشرب بإعداد المقايسة التقديرية اللازمة لإنشاء البيارات والتنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير الاعتماد المالي للتنفيذ، وذلك بالتوازي مع استمرار كسح المياه بسيارات ومعدات الوحدة المحلية وشركة المياه.