4 معلومات على علبة السجائر ضمن مشروع القانون الجديد منها «نسبة القطران»

يعد التدخين من أكثر الظواهر السلبية تفشيا في المجتمع المصري بين مختلف الطبقات والأعمار، ما يشكل ضررا كبيرا على صحة المواطنين، لذا يجب التصدي لهذه الظاهرة من خلال آليات معينة لتوضيح هذه الأضرار.

عبارات يجب كتابتها على عبوة السجائر

ومن ضمن هذه الآليات التوضيحية بأضرار التدخين ما يُكتب على عبوة السجائر، حيث نص مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة أبو شقة على عبارات يلزم كتابتها على العبوات، وهي ما يلي:

- يجب أن يُبين على كل علبة سجائر مستورة أو محلية نسبة النيكوتين.

- يجب أن تُوضح نسبة القطران على كل عبوة والمواد الأخرى المكونة لها.

- يلزم إضافة تاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوة، مع إمكانية إضافة معلومات أخرى بحسب ما تراه وزارة الصحة.

- يحظر كتابة أي إشعارات جاذبة للتدخين.

- يجب كتابة عبارات «التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة»، وتثبيتها على جميع العبوات.

- يشغل التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل.

- يجوز نشر صور توضح أضرار التدخين.

نص المادة الخامسة من مشروع القانون

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أنه يجب أن يُبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران، وباقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.

ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي «احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة»، ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.