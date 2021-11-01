«القابضة للمياه» تشيد بالتزام أسيوط بالجدول الزمني لمشروعات «حياة كريمة»

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعاها الدوري، اليوم، لمتابعة الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة بمبادرة «حياة كريمة»، لتحسين مستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجاً بكافة أرجاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور لواء ا .ح مهندس هشام درة محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وممثل الشركة القابضة للمياه العميد أيمن محمد الأباصيري، ومجموعة من استشاري المشروعات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الانجاز بالمشروعات القائمة لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

وخلال الإجتماع، جرى التأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني ووضع برامج العمل مدعمة بالمواعيد والمقايسات الخاصة بنهو الأعمال التنفيذية للمشروعات من أعمال التوسعات وتذليل العقبات وبمتابعته ومروره الدائم على المشروع.

وذكرلواء ا .ح مهندس هشام درة محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم إنشاء مقر للمشروعات وعمل خطة للمرور الدوري على المشروعات، والتأكيد على أهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصاً على سلامة القائمين بالعمل والمواطنين، فضلا عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتأكيد دور المشاركة المجتمعية أثناء تنفيذ المشروع ليكون على أتم استعداد لإستقبال إستفسار المواطنين لتحقيق أكبر إستفادة منه.

وأشار «درة»، إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تستهدف التخفيف عن كاهل الأكثر احتياجاً في القرى برفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.