مياه أسيوط: مسابقات فنية للحافظ على الأمن المائي بالمدارس (صور)

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنشطتها للتوعية والترفيه بمختلف مدارس المحافظة، وذلك على هامش فاعليات الخطة التوعوية المعلنة تزامناً مع انتظام العام الدراسي، بالإضافة إلى الأنشطة خلال فترة الإجازة الصيفية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، نحو نشر الفكر التوعوى للحفاظ على الأمن المائي والاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة.

وأوضح اللواء المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه جرى وضع خطة توعوية تتسق مع أهداف مصر التنموية للغد تهتم بالعلاقة الوثيقة بين مدى جودة الحياة وتوافر الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى آثارها المباشرة وغير المباشرة اقتصاديا واجتماعيا على مستوى معيشة المواطنين.

ألعاب تعليمية لرفع الوعي بقيمة المياه في مدارس أسيوط

وأضاف «درة» أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة يعمل على تنفيذ ورش عمل ومسابقات فنية وثقافية للأطفال ومسرح عرائس وألعاب تعليمية لرفع الوعي المائي لدى طلاب المدارس بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وتوزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية، نحو وغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك في عقول الأطفال، وإعداد جيل على وعي بالقضايا البيئية لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.

وأشار «درة» إلى أن الفريق التوعوى تمكن من تنفيذ أنشطته التوعوية بعدد 8 مدارس مع مرور أسبوعين على بدء العام الدراسي الجديد بعدد 4 مراكز على نطاق المحافظة، والتي كان من بينها مدرسة الكوثر الإسلامية، ومدرسة بصرة المشتركة بمركز الفتح، مدرسة الحسين بن علي الابتدائية المشتركة بالحواتكة، مدرسة الحسين بن علي الإعدادية بنات مركز منفلوط، مدرسة الحمام الابتدائية، ومدرسة السلام الإعدادية بمركز أبنوب، مدرسة المشايعة قبلي الإعدادية المشتركة، المشايعة الثانوية المشتركة بمركز الغنايم.

وأكد رئيس مياه أسيوط، أن الخطة التوعوية والأنشطة الترفيهية مستمرة على مدار العام الدراسي ليتمكن الفريق التوعوي بمياه أسيوط من الوصول إلى الهدف المنشود وغرس نبتة قوية في نفوس الطلاب نحو الأهمية الداعية للحفاظ على المياه.