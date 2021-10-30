«مياه أسيوط»: تدريبات لفرق الطوارئ لمكافحة تسرب غاز الكلور

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تدريبات عملية، وذلك بمركز السلامة والصحة المهنية بالديوان العام بالشركة بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة، للارتقاء بالكفاءة المهنية لأفراد فرق الطوارئ بمناطق الشركة المختلفة، تحت إشراف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن التدريبات العملية الموجهة لأفراد فرق الطوارئ بالشركة على مسستوى جميع المناطق تستهدف تنمية قدراتهم المهنية في مواجهة أي أخطار قد تلحق بهم لا قدر الله في بيئة العمل، والارتقاء بأدائهم العملي ما يمكنهم من التعامل السليم مع تسريب غاز الكلور الذي قد يحدث بصورة فجائية في أي محطة من المحطات التابعة للشركة، وكيفية التعامل أيضا مع الأماكن المغلقة والمحصورة.

حماية العنصر البشري من إصابات بيئة العمل

وأضاف «درة»، أن الهدف من تلك الدورات التدريبية هو حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، نظراً لأنه يمثل الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الشركة، لذا تسعى دائما لصقل مهاراتهم المهنية والارتقاء بها، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف، وتنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي وتثبيت الأمان والطمأنينة في نفوس العاملين أثناء قيامهم بمهام عملهم.

تحفيز المتدربين على تلقي التدريبات بجدية

وذكر «درة»، أن الخطة الداخلية للشركة تشمل إجراء تقييم للمستوى التدريبي في نهاية البرنامج الذي يضم كل المناطق، حرصا على نجاح فاعليات مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة وخالية من الحواث» وخلق روح التنافس، وتحفيزا لهؤلاء المتدربين على تلقى كافة التدريبات النظرية والعملية بمزيد من الجدية والاهتمام، لما لها من شأن في إثراء مهاراتهم وقدراتهم المهنية، ضمن البرنامج التدريبي المخطط من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة.