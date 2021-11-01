موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر.. اعرف التفاصيل

رغم عدم تحديد موعد لافتتاح طريق الكباش بالأقصر بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن مصدر بوزارة السياحة والآثار أكد لـ«الوطن»، أن يوم 26 نوفمبر الجاري تحدد موعدا مبدئيا لافتتاح طريق الاحتفالات المعروف بـ«طريق الكباش»، لافتا إلى أن هذا الموعد قد يتم تغييره حال عدم الانتهاء من أعمال التطوير التي تُجرى بالطريق حاليا، أو عدم الانتهاء من كل ترتيبات الحفل والتي لن تكون أقل إبهارا من حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط في أبريل الماضي.

موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن موعد افتتاح طريق الكباش سيتم إعلانه بشكل رسمى قبل منتصف الشهر الجاري فور الاطمئنان التام على أن الاحتفالية ستكون مبهرة للعالم، وستكون وسيلة للترويج السياحي للمدن الأثرية بالصعيد بصفة عامة وللأقصر بصفة خاصة.

وتابع المصدر، بأن وزارة السياحة تطلق على هذه الاحتفالية اسم «احتفالية الأقصر»، حيث سيتم استخدامها للترويج السياحي للمحافظة عالميا، إلا أن أهمية طريق الكباش جعل اسمه يتصدر الاحتفالية.

موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر.. الترويج السياحي

وأوضح المصدر، أن الغرض الرئيسى من احتفالية الأقصر وافتتاح طريق الكباش هو الترويج لعودة الأقصر كأهم مدينة أثرية فى العالم ووضعها على خارطة السياحة العالمية كواحدة من أهم المدن السياحية في العالم، لافتا إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل بشكل جدي لكي تعود المحافظة لتتبوأ المكانة التي تستحقها كواحدة من أهم المدن الأثرية في العالم.

وأشار المصدر إلى أن عمليات التجهيز لاحتفالية الأقصر وافتتاح طريق الكباش تتم حاليا، حيث يُجرى مراجعة تفاصيل الحفل وإجراء بعض البروفات الخاصة به، موضحا أنه من المتوقع ان تكون تلك الاحتفالية سببا فى زيادة التدفقات السياحية إلى الأقصر خلال الفترة المقبلة.