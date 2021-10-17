موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر.. وتجهيز طريق المواكب الملكية

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، عن موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر، موضحًا تحديد الوزارة يوم 4 نوفمبر المُقبل كـ موعد مبدئي لافتتاح طريق المواكب الملكية بالأقصر «طريق الكباش» بعد الانتهاء من تطويره.

موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر

أوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن افتتاح طريق الكباش بالأقصر، طريق الكباش يربط بين معبدى الكرنك والأقصر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تمهيد الممشى ورفع كفاءة الطريق وأعمال الإضاءة الليلية، بالإضافة إلى تزويد الطريق بعدد من اللوحات الإرشادية، التي تم تصميمها بمواد مقاومة لأشعة الشمس.

وأكد المصدر، أنه سيتم تحديد أماكن الزيارة على هذا الطريق، بالتزامن مع افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وتجهيزها لتكون معرضًا للصور النادرة من القرن 19 والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب، الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تُقام في العصور القديمة.

احتفالية لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

وأوضح المصدر أن هناك احتفالية كبيرة سيتم إقامتها بمناسبة افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح طريق المواكب الملكية بعد تطويره، مُقرر نقلها على الهواء مباشرةً، ليرى العالم الحضارة المصرية القديمة، حيث ستكون فرصة ذهبية لجذب السياح الأجانب المولعين بالآثار المصرية.

ونوه إلى أن الاحتفالية سيحضرها العديد من سفراء الدول المتواجدين بمصر فضلا عن كبار المسئولين المصريين، منوها إلى أن الاحتفالية ستكون فرصة للترويج للمدن الأثرية والثقافية خاصة الأقصر.

استعدادات طريق المواكب الملكية

بالتزامن مع استعدادات افتتاح طريق الكباش بالأقصر، أكد المصدر أنه تم الانتهاء من ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعبد الكرنك، وترميم الأعمدة التي علي هيئة زهرة البردي المفتوح، فضلا عن باقي الأعمدة الأخرى.

وتابع أن معالجة آثار عوامل التعرية من على الأعمدة البالغ عددها 134عمودًا و ارتفاع كل منها نحو 20 مترًا، بالاضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها وإظهارها بشكل واضح، مشيرًا إلى أن أعمال الترميم شملت أيضًا تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.