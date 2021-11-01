موعد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

«الإعلان العاشر».. يتضمن عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة، وهو أحد الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويعد الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، هو الإعلان الذي يشغل أذهان المواطنين خلال هذه الأيام، لمعرفة التفاصيل الكاملة له، حيث تعد ميعاد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل مستمر، حيث يبحث عدد كبير من حاجزي الإعلان العاشر، عن ميعاد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

ميعاد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، انتهى الصندوق من فرز جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين، ويتم حاليًا الإعداد النهائي لبدء عمليات الاستعلام الخاصة بالمقبول أوراقهم.

ويبلغ إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.

شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

وذلك داخل عدد من المدن، وهم: «السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر»، حيث تم تخصيص 452 وحدة سكنية للمتقدمين بالإعلان العاشر بمدينة السادات، و 525 وحدة بمدينة العاشر من رمضان قبل موعدها بـ6 أشهر.

أما عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن «السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة» والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ عدهم نحو 97040 متقدم للحجز.

وتم تجهيز 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و4440 وحدة سكنية بمدينة السادات، و3500 وحدة سكنية بمدينة بدر، و1680 وحدة بمدينة الغردقة، و5 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر للمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر.