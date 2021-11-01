نجوم الفن يحتفلون بـ«الهالوين».. أبرزهم محمد ثروت وغادة عبد الرازق

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على مشاركة صورهم لمتابعيهم أثناء احتفالهم بالهالوين، فمنهم من ظهر على شكل أشباح، وبهم آثار من الدماء، ومنهم من ظهر على شكل الساحرة الشريرة.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز نجوم الفن الذين احتفلوا بالهالوين، كما شاركوا متابعيهم عبر حساباتهم الخاصة بهذا الاحتفال.

غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، مجموعة صور، تظهر من خلالها على شكل الساحرة الشريرة.

وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق على الصور، قائلة: «غداً.. عيد هالوين سعيد».

إسراء عبد الفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، زوجة النجم حمدي المرغني، صورة لها وهي تحتفل بالهالوين، مرتدية الملابس المرعبة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام».

وعلقت الفنانة إسراء عبد الفتاح على الصورة، قائلة: «الملاك الساقط في عيد الهالوين».

محمد ثروت

بينما داعب الفنان محمد ثروت جمهور، من خلال نشره لصورة بمناسبة الهالوين، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، معلقاً عليها: «هابي هالوين يا صيع».

إنجي المقدم

حرصت الفنانة إنجي المقدم، على مشاركة جمهورها، صورتها في الهالوين، وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع «الانستجرام»، معلقة عليها: «منتهى.. منتهى.. منتهى الهلع».

ريهام أمين

كما شاركت أيضاً الفنانة ريهام أيمن، جمهورها بـ عدة صور، عبر حسابها الخاص على موقع «الانستجرام»، حيث ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان أبيض، وطرحة زفاف، وبها آثار من الدم، كما وضعت على وجهها مكياج، جعلها تبدو مثل الشبح، ممسكة بوردة في مكان مظلم.

وقامت الفنانة ريهام أيمن، بالتعليق على صورها، قائلة: «جمالها ووجها لن يصل إلى النور، احذروا وجهها البريء الملطخ بالدماء».