أسعار ومواصفات سيارة «تيجو 7 برو» الجديدة 2022 بعد التعديلات الأخيرة

يشهد سوق السيارات المصري تحركات متكررة في أسعار السيارات بالآونة الأخيرة ومنذ انتشار وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى أزمة خفض إنتاج الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع السيارات التي تسببت في خفض إنتاج العديد من المصانع حول العالم.

ومن أبرز تلك الطرازات التي شهدت تحركا في الأسعار بالسوق المصري سيارة شيري تيجو 7 برو الموديل الجديد 2022، حيث ارتفع سعرها إلى 10 آلاف جنيه بجميع فئاتها في السوق المصري، وخلال السطور التالية تستعرض الوطن الأسعار الجديدة للسيارة مواصفاتها.

أسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022

تنتمي السيارة لفئة الـSUV متعددة الاستخدامات، وتتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين الأولى بسعر 390 ألف جنيه، وكانت قبل الزيادة بسعر 380 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 360 ألف جنيه وكانت قبل الزيادة بسعر 350 ألف جنيه.

مواصفات شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 اكتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 154 حصان، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن/متر.

والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، كن طرازCVT، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، كما تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وتصل السرعة القصوى للسيارة 240 كم/ ساعة.

وتأتي السيارة بأبعاد «4500 ملم الطول، 1842 ملم العرض، 1746 ملم الارتفاع، و2670 ملم طول قاعدة العجلات»، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 475 لتر.

السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، نظام حساسات ضغط الإطارات، وإنذار أحزمة الأمان الخلفية، مفتاح ذكي لإدارة المحرك.