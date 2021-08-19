اعرف الفرق قبل الشراء.. مواصفات وأسعار «شيري تيجو 8» و«جيتور 2022»

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية طرح الموديل الجديد من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السبعة مقاعد «شيري تيجو 8» موديل العام 2022، وقبل أيام ارتفعت أسعار السيارة بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه، حسب المعلن من الوكيل المحلي، ومن منطلق الخدمة التي تقدمها «الوطن» للقراء نستعرض خلال السطور التالية قائمة أسعار ومواصفات شيري تيجو8 موديل 2022 الجديدة، مقارنة بمنافسيها في السوق المحلي من بينها طراز «جيتور X95» موديل 2022.

قائمة أسعار ومواصفات سيارة «شيري تيجو 8» موديل 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 370 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى بـ 400 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 145 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4700 ملم طول، 1860 ملم عرض، 1746 ملم ارتفاع، 2710 ملم طول قاعدة العجلات).

قائمة أسعار ومواصفات سيارة جيتور X95 موديل 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 399.900 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى بـ 429 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 197 حصانًا، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4875 ملم طول، 1925 ملم عرض، 1780 ملم ارتفاع، 2855 ملم طول قاعدة العجلات).