سعر ومواصفات شيري تيجو 8 موديل 2021

تحظى السوق المصرية بالعديد من الماركات المختلفة من السيارات، غير أن الماركات الصينية لها مكانة قوية لدى المستهلكين، بسبب طرحها للعديد من الطرازات في الفئة المتوسطة، التي يسعى كثيرون إلى شرائها لما تتمتع به من مميزات كبيرة.

وتأتي ضمن تلك الشركات، التي تلقى إعجاب كثيرين شركة «شيري الصينية» التي تطلق العديد من الطرازات، أبرزها سيارة «تيجو 8»، التي تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا، خاصة في السوق المصرية، حيث تنتمي إلى فئة سيارات الـSUV العائلية وتتميز بالتالي:

مواصافات شيري تيجو موديل 2021.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو يولد قوة 145 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتسع السيارة لـ7 ركاب.

- تأتي السيارة بأبعاد «4700 ملم طول، و1860 ملم عرض، و1746 ملم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2710 ملم.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات للأمان، من بينها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم في منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية».

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2021.

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات.

الأولى بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 395 ألف جنيه.