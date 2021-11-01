أحداث الحلقة الـ 38 من مسلسل إجازة مفتوحة.. لقاء الخميسي تترك المنزل

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة للفنان شريف منير ولقاء الخميسي، الذي يعرض حالياً على قناة «أون»، ويناقش قضايا اجتماعية مهمة من خلال الحياة الزوجية، كما يتطرق لكيفية التعامل مع الأولاد، وكذلك أفكار مشروعات يتم البحث عنها باستمرار.

موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة

يأتي موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة، يوميًا عبر قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعاد الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

أحداث الحلقة الـ 38 من مسلسل إجازة مفتوحة

شهدت أحداث الحلقة الـ 38 تطوراً كبيراً في الأحداث، حيث جرى القبض على «ياسين» نجل شريف الذي يجسد دوره الفنان شريف منير في قضية خطيرة، وذهب إلى القسم برفقه والده، ليتحدث عن الأمر ومعرفة القضية وكيفية حلها.

وقد تصاعدت الأحداث في الحلقة الـ 38، حيث قررت «ندي» التي تجسد دورها الفنانة لقاء الخميسي ترك المنزل والعيش بمفردها، ولكن بُعد ندى عن المنزل جعل أشياء كثيرة تتغير، وحدث صدام بينها وبين والدها شريف وأكدت له أنها تريد العيش مع والدتها.

أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل إجازة مفتوحة، من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.