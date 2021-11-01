جامعة جونز هوبكنز: وفيات فيروس كورونا تتجاوز 5 ملايين حالة عالميًا

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 5 مليون حالة وفاة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز، مؤكدة ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في العالم إلى 5 ملايين و425 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة حول العالم إلى 246 مليونا و743 ألفا و962 حالة.

45.9 مليون إصابة بـ فيروس كورونا بالولايات المتحدة

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.

وبشأن الوفيات تقع أمريكا بالمرتبة الأولى عالميا في تسجيل وفيات فيروس كورونا بـ745 ألف حالة وفاة.

تليها البرازيل بـ607 ألف حالة وفاة، وتقع المكسيك في المرتبة الرابعة بـ288 ألف حالة.

روسيا تقع في المرتبة الخامسة وبريطانيا تحتل الثامنة

وتقع روسيا في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 234 ألف حالة، تليها البيرو بإجمالي وفيات 200 ألف حالة، ثم إندونيسيا بـ143 ألف حالة وفاة

وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة عالميا بشأن وفيات كورونا بإجمالي 141 ألف حالة، تليها إيطاليا ب132 ألف حالة وفاة، وتقع كولومبيا في المتربة العاشرة بـ127 ألف حالة وفاة.

في السياق أعلنت اللجنة الصحية في الصين، عن تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة أن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بعد أن سجلت 71 حالة إصابة في اليوم السابق وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأوضحت اللجنة أن موجة التفشي الأخيرة لكورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97243، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.