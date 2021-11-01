ارتفاع إصابات كورونا عالميا.. البرازيل تسجل 6761 حالة وكوريا 1686

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 1686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 366386 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 2858 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الاثنين، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن من بين الحالات الجديدة، جرى تسجيل 27 حالة في هيلونججيانج، و10 في قانسو، و9 في خبي، و6 حالات في منغوليا الداخلية، و3 في نينجشيا، وحالة واحدة في كل من تشجيانج وجيانجشي وشاندونج وتشينجهاي.

لجنة صينية: 33 حالة إصابة وافدة في البر الرئيسي للبلاد

وأضافت اللجنة الصينية، أن البر الرئيسي سجل، 33 حالة إصابة وافدة، بما فيها 12 حالة صنفت سابقاً كحالات إصابة من دون أعراض، مشيرة إلى تسجيل حالة جديدة يشتبه بإصابتها قادمة من خارج البر في شنجهاي.

من جانبه، أعلن منتجع شنجهاي ديزني لاند وديزني تاون، مساء أمس الأحد، إنه سيتم إغلاقه بشكل مؤقت، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بهدف الوقاية من كورونا والسيطرة عليها وقال في إشعار، إنه سيعلن إعادة فتح المنتجع فور البت في الأمر.

وزارة الصحة البرازيلية تسجل 130 حالة وفاة بـ«كورونا»

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 6761 إصابة بـ«كورونا» و130 وفاة، موضحة في بيان، أن عدد الإصابات بلغ نحو أكثر من 21 مليون، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى نحو 608 آلاف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، تجاوزت عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة في العالم مستوى 7 مليار جرعة، قالت وكالة أنباء «تاس» الروسية، مستندة إلى تصريحات رسمية لحكومات الدول وإحصاءات وسائل الإعلام، إنه حتى الآن جرى إعطاء 7.001 مليار جرعة من اللقاحات المختلفة حول العالم.

وأوضحت «تاس»، أن أكثر من نصف هذا العدد يأتي من نصيب 3 دول فقط: الصين بـ2.3 مليار جرعة والهند بـ1.1 مليار تطعيم والولايات المتحدة بـ0.4 مليار عملية حقن.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أعلنت في وقفت سابق، أن عدد الملقحين بالكامل بلغ أكثر من 50.9 مليون شخص بينما يجرى تطعيم 56.8 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل.