وزارة الصحة تعلن الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك في مصر

تعد الدولة المصرية من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط تصنيعا للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتحديدا تصنيع لقاح سينوفاك بعد الحصول على المواد الخام من الشركة الأم المصنعة للقاح، وإتمام عملية التصنيع بمصانع «فاكسيرا» بالقاهرة، وهناك بعض الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك جرى رصدها على الحالات التي حصلت على جرعتين منه.

زوال الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك في أيام

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هناك مجموعة من الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك، وهذه الأعراض تزول تلقائيًا عقب يوم أو يومين من أخذ الجرعتين، مطمئنة المواطنين أن هذه الأعراض ليست طويلة المدى ولا تؤثر على الصحة على المواطنين.

صداع وإرهاق أعراض اللقاح المصري

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن الأعراض قد تكون أعراض عادية على بعض الفئات الذين يتمتعون بصحة جيدة وجهاز مناعي قوي، وهناك بعض الفئات تكون الأعراض ظاهرة عليهم بشكل أكبر وفقا لمعانتهم من بعض الأمراض، وتمثلت الأعراض في التالي:

ألم في موضع الحقن.

صداع.

إرهاق.

آلام في العضلات.

كيفية الحصول على لقاحات كورونا

وأكدت الصحة، عبر موقعها الرسمي، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح سينوفاك الدخول على موقعها وكتابة البيانات المطلوبة، والانتظار لوصول رسالة بالموعد المحدد للحصول على اللقاح في مركز التطعيم المسجل على موقع الوزارة.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة