وزارة الصحة تعلن الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك في مصر
أعراض لقاحات كورونا غير مقلقة وتزول في أيام معدودة دون طبيب
كتب:
محمود رفعت
04:34 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
لقاح سينوفاك
تعد الدولة المصرية من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط تصنيعا للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتحديدا تصنيع لقاح سينوفاك بعد الحصول على المواد الخام من الشركة الأم المصنعة للقاح، وإتمام عملية التصنيع بمصانع «فاكسيرا» بالقاهرة، وهناك بعض الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك جرى رصدها على الحالات التي حصلت على جرعتين منه.
زوال الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك في أيام
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هناك مجموعة من الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك، وهذه الأعراض تزول تلقائيًا عقب يوم أو يومين من أخذ الجرعتين، مطمئنة المواطنين أن هذه الأعراض ليست طويلة المدى ولا تؤثر على الصحة على المواطنين.
صداع وإرهاق أعراض اللقاح المصري
وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن الأعراض قد تكون أعراض عادية على بعض الفئات الذين يتمتعون بصحة جيدة وجهاز مناعي قوي، وهناك بعض الفئات تكون الأعراض ظاهرة عليهم بشكل أكبر وفقا لمعانتهم من بعض الأمراض، وتمثلت الأعراض في التالي:
- ألم في موضع الحقن.
- صداع.
- إرهاق.
- آلام في العضلات.
كيفية الحصول على لقاحات كورونا
وأكدت الصحة، عبر موقعها الرسمي، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح سينوفاك الدخول على موقعها وكتابة البيانات المطلوبة، والانتظار لوصول رسالة بالموعد المحدد للحصول على اللقاح في مركز التطعيم المسجل على موقع الوزارة.
خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة
- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.
- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.
- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.
- إدخال البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».
- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟
- في حالة وجود أي مرض مزمن اضغط على أيقونة «نعم».
- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.
- كتابة الوظيفة.
- كتابة رقم المحمول.
- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.
- التأكّد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».
- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمًا عبر رسالة نصية.