الحداد: مصر تدرس التعاقد مع شركات بخلاف «سينوفاك» لإنتاج لقاحات كورونا

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن مصر تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 60% إلى 70% من المجتمع بلقاحات كورونا، عن طريق استيراد وتصنيع اللقاحات الأكثر أمانا وفاعلية، وبعدها سيتم تطعيم الأطفال من 16 سنة إلى 18 سنة.

عمليات التصنيع مستمرة على مدار الساعة

وأضاف الحداد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن عمليات التصنيع مستمرة على مدار الساعة، كما تدرس الدولة المصرية التعاقد مع شركات عالمية أخرى بخلاف شركة سينوفاك الصينية لتصنيع لقاحات أخرى.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: «إذا طعمنا 70% من المواطنين قبل نهاية العام سنكون قد وصلنا إلى المناعة المجتمعية التي تجعل مصر مستقرة على المستوى الوبائي، وستصدر اللقاحات إلى الدول الأفريقية».

تأمين الاحتياجات السنوية من اللقاحات

وأشار أمجد الحداد، أن وجود مصنع لإنتاج اللقاحات بكفاءة عالية سيقوم بتأمين الاحتياجات السنوية منها، وبخاصة أن فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا وسيحتاج العالم إلى لقاحاته كل سنة، لأن كورونا من الفيروسات التنفسية، وهي فيروسات متحورة، وهو ما يتطلب سلالات وأنواع جديدة من التطعيمات على غرار ما يحدث في الإنفلونزا.

ولفت إلى أن فيروس كورونا خالف كل النظرات الفيروسية، حيث لم ينتهِ مع الحر، كما خالف كل النظريات الطبية وكان من المفترض أن يضعف مع الوقت، ولكنه تحور إلى سلالات أقوى وأكثر قدرة على الانتشار، وحتى الآن لا نعرف آلية هذا الفيروس وكيف يتحول إلى الأقوى.