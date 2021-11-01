يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال الفترة الحالية عن موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين، وذلك بعد أن وضعت العديد من الدول شرط دخول المواطنين الراغبين في الذهاب إلى أراضيها سواء كان الهدف من الدخول إلى أراضيها للعمل أو الدراسة أو السياحة، وأهمهما أن يكون الشخص حاصل على لقاح كورونا.

وترصد «الوطن» موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك» عن خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين، وذلك تسهيلًا على المواطنين في تسجيل بياناتهم والحصول على لقاح كورونا خلال الأيام المقبلة.

الصحة توفر شهادات معتمدة للمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا الراغبين في السفر

وأكدت وزارة الصحة أن جميع اللقاحات التي يرغب المواطنين الحصول عليها من أجل السفر متاحة بمراكز التطعيم والمعترف بها من قبل الدول الراغبة في استقبال الأشخاص من الجنسيات الأخرى، مع وجود شهادة تثبت حصولك على لقاح معتمد.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنــا وتسجيل البيانات.

- اختيار الفئة المستهدفة وعلى المواطن المسافر اختيار فئة المسافرين.

- كتابة البيانات المطلوبة، وتشمل الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول.

- كتابة البلد المسافر إليها «السعودية أوغيرها» وسبب السفر.

- تحميل ملف خاص بالتاريخ المرضي إن وجد.

- استكمال باقي البيانات، وتتضمن أيضًا تحميل صورة شخصية، واختيار مكان وموعد التطعيم.

- بعد ذلك ترسل وزارة الصحة والسكان رسالة خاصة برقم طلب الحصول على اللقاح.

- وضع رقم الهاتف بشكل صحيح.

- عند التطعيم لا بد من وجود بعض الأوراق التي تثبت سفرك للدولة التي قمت بتسجيلها على موقع الوزارة، ومن هذه الأوراق «تأشيرة عمل، أو جواز السفر، أو تذكرة طيران».