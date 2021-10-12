 تعرف على أعراض تطعيم لقاح سينوفاك.. مشابهة لأعراض اللقاحات الأخرى

يعد لقاح «سينوفاك» المصري الذي جرى تصنيعه خلال الفترة الماضية بمصانع فاكسيرا لتوفير ملايين الجرعات من اللقاح للمواطنين والفئات المستهدفة من التطعيم خلال الفترة المقبلة، ويبحث المواطنون عن أعراض تطعيم لقاح سينوفاك عقب التطعيم، وتهدف وزارة الصحة والسكان إلى أن تكون مصر من الدول المصنعة للقاحات كورونا وتحقق الاكتفاء الذاتي من اللقاح وتحصين المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وترصد «الوطن» أعراض تطعيم لقاح سينوفاك

ويعد لقاح سينوفاك من اللقاحات ذات الجرعتين التي يمكن أن يحصل عليها المواطنين ومدة زمنية بين الجرعتين تصل إلى ثلاثة أسابيع بين الجرعتين، واللقاح مسموح لتطعيمه لجميع الفئات التي يحق لها الحصول على لقاحات كورونا لتصدي لجائحة كورونا وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

أعراض تطعيم لقاح سينوفاك

الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك المصري، أشارت وزارة الصحة والسكان إلى الأعراض الجانبية لتناول اللقاح سينوفاك المصري، موضحة أنها تتشابه مع الأعراض اللقاحات الأخرى المستخدمة ضد فيروس كوروونا، التي تتمثل في:

- احمرار مكان الحقن.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ألم في المفاصل والعضلات.

- الشعور بالخمول والرغبة في النوم.

وأكدت الوزارة، أن هذ الأعراض تزول خلال يومين أو ثلاثة، ولا تدعو للقلق أو الخوف من التطعيم، وأنها تزول من تلقاء نفسها خلال فترة وجيزة، ولا تستدعي الذهاب للطبيب.

خطوات الحصول على لقاح كورونا «سينوفاك»

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الخطوات التي يجب العديد من المواطنين في الحصول على لقاح سينوفاك وتتمثل هذه الخطوات في:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة .

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية.

- كتابة البيانات الأساسية.

- الإجابة عن سؤال هل تعانى من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية.