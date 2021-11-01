محمد رمضان يرقص عاريًا في بروفات موسم الرياض «فيديو»

يواصل الفنان محمد رمضان، التحضيرات الأخيرة، قبل ساعات من حفله المُرتقب مساء اليوم الإثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

محمد رمضان في البروفة الأخيرة لحفل موسم الرياض

ونشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال البروفات الأخيرة له، قبل الحفل بساعات، إذ ظهر وهو يرقص عاريًا برفقة فرقته الاستعراضية على خشبة المسرح، وذلك على أنغام أغنية «على الله».

وعلق محمد رمضان، على مقطع الفيديو، قائلًا: «من البروڤة الأخيرة لحفل افتتاح موسم الرياض 2021.. ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور الكبير».

وكان الفنان محمد رمضان، قد احتفل أمس الأحد، بتخطي فيديو كليب جو البنات، الذي طرحه قبل أيام، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث شاركه الغناء المطربين المغربيين العالمي «ريدوان»، ونعمان بلعياشي.

وتقول كلمات أغنية جو البنات

مقدرش أعيش لوحدى Alone

جوايا طاقة تستسترون

والدنيا ايه غير حبه حاجات

أحلي ما فيها جو البنات

حسو بيا ملي نكُٰول راني نكُٰول راني

نبغيها وهيا شاكا شاكا

علاش كُٰالوا عليا زاهواني زاهواني

ونا مانشوف هاكا لا هاكا

نايا ؟ حبيبتي عجباني عجباني

فزينها ماركا ماركا

مشكيلتي صعيبا حاكمني حاكمني

ماندير لا هاكا ولا هاكا

سامحيني بحبك اقبليني علي عيبى

دى حاجة بتجرى في دمى ده نصيبى

وماتلوموش عليا ماتلوموش عليا كان على عينى

جو البنات جو البنات

خلانا فحالا لالالالا

ديما أفلام مسلسلات

بلا نهايا لالالا

نكُٰولو ييس

نكُٰولو نوو

نكُٰولو نوو

نكُٰولو ييس

جو البنات جو البنات

خلانا فحالا لالالالا

سهران يا ليل

سهران يا ليل

سهران يا ليل طالما هتجينى بشيء جديد

وانا كل يوم علاقة لو مين مابتغرنيش

ببساطة من غير دراما فكرانى مابتنسانيش

سهرانين سهرانين ما تفكريش انتى لسه مافهمتنيش

أعذرينى مش بإيدى هي دي طبيعتى

بيعجبوني البنات ترتاح لو اقتنعتى

انتى بس اللي فى حياتى انتى لوحدك حبيبتى