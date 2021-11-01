اندلاع حريق بمدرسة الأورمان بالعمرانية.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء

تلقت غرف عمليات محافظة الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق في مدرسة الأورمان الابتدائية، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بشارع خاتم المرسلين عند مطلع كوبري ترسا.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إن الحريق نشب في غرفة حارس المدرسة، بسبب اشتعال كابل كهرباء، لافتا إلى أنه تم إخماد الحريق منذ قليل، دون أي إصابات.

حريق بمدرسة الأورمان في العمرانية

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تلقت بلاغًا، اليوم الاثنين، من حي العمرانية يفيد بنشوب حريق بمدرسة الأورمان الابتدائية التابعة لحي العمرانية، وعلى إثره تم إبلاغ الجهات الأمنية وقوات الدفاع المدني التي دفعت بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، الذي تم السيطرة عليه وإخماده قبل الوصول للمناطق المجاورة.