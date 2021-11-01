الآثار الجانبية للقاح جونسون و3 فئات ممنوعة من الحصول عليه

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الآثار الجانبية للقاح جونسون آند جوسون، لتعريف الأشخاص الراغبين في الحصول على لقاح المضاد لفيروس كورونا جونسون، وتعريفهم بالآثار الجانبية التي قد تتنج عقب الحصول على اللقاح.

الآثار الجانبية للقاح جونسون

وكشفت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، عن أنّ الآثار الجانبية الآثار للقاح جونسون آند جونسون عبارة عن أعراض جانبية مؤقتة تزول تلقائيا بمرور الوقت في فترة وجيزة، وهذه الآثار ليست طويلة الأمد بل فترة قصيرة وتنتهي.

قائمة الآثار الجانبية للقاح جونسون

وحددت منظمة الصحة العالمية، بعض الآثار الجانبية التي تظهر عقب الحصول على لقاح جونسون وهذه الأعراض ظاهرية، تظهر على صحة الشخص الحاصل باللقاح جميعها، أو بعض منها، وفي بعض الحالات قد لا تظهر أي أعراض جانبية على بعض الأشخاص.

- تورم مكان الحقن.

- صداع وألم في الجسم.

- الشعور بالإرهاق والحمى.

- ألم في المفاصل والعضلات.

نسبة فاعلية لقاح جونسون

أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير عبر موقعها الرسمي، أنّ نسبة فاعلية لقاح جونسون قد تصل إلى 88%.

ما هي الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح جونسون آند جونسون؟

كشفت منظمة الصحة العالمية عن الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح جونسون، خوفا من مضاعفة آثاره الجانبية، كما يلي:

- يجب ألا يعطى اللقاح للأشخاص الذين سبق وأصيبوا بتفاعلات حساسية وخيمة ناتجة عن أي من مكونات اللقاح.

- يجب لأي شخص تزيد درجة حرارة جسمه على 38.5 درجة مئوية تأجيل التطعيم حتى يتعافى من الحمى.

- يجب عدم إعطاء اللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، إلى حين صدور نتائج المزيد من الدراسات الخاصة بهذه الفئة العمرية.